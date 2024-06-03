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        Evinin pencerelerini silerken 3'üncü kattan düşen kadın öldü

        TEKİRDAĞ'daevinin pencerelerini silerken 3'üncü kattan düşen Gonca Kasırga (44), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:44 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:50
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        Evinin pencerelerini silerken 3'üncü kattan düşen kadın öldü
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        TEKİRDAĞ'daevinin pencerelerini silerken 3'üncü kattan düşen Gonca Kasırga (44), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 10.30 sıralarında Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Kale Sokak'taki 4 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Evinin pencerelerini silen Gonca Kasırga, iddiaya göre dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evli ve 2 çocuk annesi Kasırga, kaldırıldığı Kapaklı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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