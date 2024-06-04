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        FETÖ'den yargılanırken yurt dışına kaçmaya çalışan meslekten ihraç 4 emniyet müdürü tutuklandı

        TEKİRDAĞ'da yurt dışına kaçma hazırlığında olan FETÖ/PDY'den yargılanmaları süren 4 ihraç emniyet müdürü yakalanıp, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 11:05 Güncelleme: 04.06.2024 - 11:10
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        FETÖ'den yargılanırken yurt dışına kaçmaya çalışan meslekten ihraç 4 emniyet müdürü tutuklandı
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        TEKİRDAĞ’da yurt dışına kaçma hazırlığında olan FETÖ/PDY’den yargılanmaları süren 4 ihraç emniyet müdürü yakalanıp, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına çıkma arayışında olan terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Birlikte hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin içinde bulunduğu 3 otomobil durduruldu. Araç sürücülerinin tutarsız beyanlarından göçmen kaçakçılığı şüphelileri ve organizatörü oldukları değerlendirilerek, araçlarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan incelemesinde araçlarda yolcu olarak bulunan 5 kişinin terör örgütü FETÖ/PDY’den istinaf ve yerel mahkemelerde davaları sürdüğü, 3 kişinin de sürücü olduğu belirlendi. Yurt dışına kaçma hazırlığında olan meslekten ihraç 4 emniyet müdürü ile 1 ihraç öğretmenin üzerleri ve araçlarda yapılan aramalarda 41 bin 85 euro, 3 bin 920 dolar, 20 paunt, 7 bin 200 TL ile cep telefonları ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4 ihraç emniyet müdürü çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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