Şarköy açıklarında batık gemiye dalıp Türk bayrağı açtılar

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı dalış ekipleri, teşkilatın 185’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Marmara Denizi'nin Şarköy ilçesi açıklarında 18 metre batık durumdaki gemiye dalış yaptı. Gemiye ulaşan ekipler, Türk bayrağı açtı. Karada, denizde ve havada asayişi sağlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin görevde olduklarını belirten jandarma ekipleri, denizin dibinde teşkilatın kuruluşunu kutladı.

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