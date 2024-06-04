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        Şarköy açıklarında batık gemiye dalıp Türk bayrağı açtılar

        TEKİRDAĞ'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185'inci yıl dönümünde dalış ekipleri Marmara Denizi'nde batık gemiye dalış yaparak Türk bayrağı açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 16:05 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:10
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        Şarköy açıklarında batık gemiye dalıp Türk bayrağı açtılar
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        TEKİRDAĞ'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185'inci yıl dönümünde dalış ekipleri Marmara Denizi'nde batık gemiye dalış yaparak Türk bayrağı açtı.

        Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı dalış ekipleri, teşkilatın 185’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Marmara Denizi'nin Şarköy ilçesi açıklarında 18 metre batık durumdaki gemiye dalış yaptı. Gemiye ulaşan ekipler, Türk bayrağı açtı. Karada, denizde ve havada asayişi sağlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin görevde olduklarını belirten jandarma ekipleri, denizin dibinde teşkilatın kuruluşunu kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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