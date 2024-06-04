Kırmızıda geçip kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ergene ilçesinde Çorlu- Çerkezköy kara yolunda ışıklı kavşakta meydana geldi. Çerkezköy'den Çorlu yönüne giden Gökhan Burak Akça'nın kullandığı 22 ADB 563 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması üzerine Taner A. yönetimindeki 58 TH 011 plakalı kamyona yandan çarptı. Ağır yaralanan sürücü Akça, gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kamyon şoförü Taner A.'yı gözaltına aldı.

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