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        Kırmızıda geçip kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapıp, hafif ticari aracıyla kamyona çarpan Gökhan Burak Akça (28), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 17:16 Güncelleme: 04.06.2024 - 17:20
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        Kırmızıda geçip kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapıp, hafif ticari aracıyla kamyona çarpan Gökhan Burak Akça (28), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Ergene ilçesinde Çorlu- Çerkezköy kara yolunda ışıklı kavşakta meydana geldi. Çerkezköy'den Çorlu yönüne giden Gökhan Burak Akça'nın kullandığı 22 ADB 563 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması üzerine Taner A. yönetimindeki 58 TH 011 plakalı kamyona yandan çarptı. Ağır yaralanan sürücü Akça, gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kamyon şoförü Taner A.'yı gözaltına aldı.

        Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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