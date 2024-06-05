Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 31 milyon lira ceza

        TEKİRDAĞ'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yılbaşından bu yana yapılan denetimlerde çevreyi, havayı ve suyu kirlettiği tespit edilen 79 tesise 31 milyon lira idari para cezası uygulandı, 23 firmanın ise faaliyeti durduruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 12:02 Güncelleme: 05.06.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 31 milyon lira ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yılbaşından bu yana yapılan denetimlerde çevreyi, havayı ve suyu kirlettiği tespit edilen 79 tesise 31 milyon lira idari para cezası uygulandı, 23 firmanın ise faaliyeti durduruldu.

        Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, yılın ilk 5 ayında il genelinde çevreyi, havayı ve suyu kirleten tesislere yönelik 575 denetimde bulundu. Denetimlerde toprağı, çevreyi, havayı ve suyu kirleten, ayrıca çevreye ağır koku yayan ve 'Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunduğu belirlenen 79 tesise toplam 31 milyon lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 23 tesis için faaliyetlerini durdurma kararı alındı.

        Ergene Nehri'nin en büyük kollarından olan ve Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi, kirlilikten en fazla etkilenen derelerin başında geliyor. Dereye karışan endüstriyel ve evsel atıklar, çevreye ağır koku yaymaya devam ediyor.

        Çevreciler, çevreyi kirleten tesislere ceza uygulanmasını doğru bulduklarını belirterek, kirli derenin de temizlenmesini istedi. Ergene çevre gönüllüsü Ercüment Tuncay, Trakya'da sürekli Ergene Nehri’nin kirliliğiyle gündemde olduğunu ve çevreyi kirleten sanayi tesislerine ceza kesilmesini anlamlı bulduğunu söyleyerek, "Kesilen cezalar yeterli gelmemekte. Her yıl cezalar kesiliyor fakat sanayiciye caydırmamış vaziyette. Çevre gönüllüsü olarak, bunların daha ağır yaptırım olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz bir dahaki çevre gününde geçmişte büyüklerimiz balık tutmuşsa oltalarımızı atıp, balık tutmak istiyoruz. Derede canlı yaşamasını istiyoruz. Çevre gönüllüleri olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün bu konuda yapacağı çalışmalarda her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        Bayram tatili için 12 bin ek sefer konuldu
        Bayram tatili için 12 bin ek sefer konuldu
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Gemide yangın çıkmıştı! Tersanede ölüm!
        Gemide yangın çıkmıştı! Tersanede ölüm!
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        Yoldan aracıyla geçerken vurulup ölmüştü! Katil zanlısı yurt dışına kaçacaktı!
        Yoldan aracıyla geçerken vurulup ölmüştü! Katil zanlısı yurt dışına kaçacaktı!
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Küresel ısınma tüm zamanların en yüksek seviyesinde
        Küresel ısınma tüm zamanların en yüksek seviyesinde
        Hükümetten vergide reform paketi
        Hükümetten vergide reform paketi
        Beşiktaş'ta karar anı!
        Beşiktaş'ta karar anı!
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"
        “İmar affını durduramayan bir sistem kentsel dönüşümü başaramaz”
        “İmar affını durduramayan bir sistem kentsel dönüşümü başaramaz”

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da Çevre Haftası etkinlikleri başladı
        Tekirdağ'da Çevre Haftası etkinlikleri başladı
        Tekirdağ'ın mor tarlaları yeni sezon için hazırlandı
        Tekirdağ'ın mor tarlaları yeni sezon için hazırlandı
        Tekirdağ'da, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yılı su altında kutland...
        Tekirdağ'da, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yılı su altında kutland...
        Kırmızıda geçip kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Kırmızıda geçip kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Şarköy açıklarında batık gemiye dalıp Türk bayrağı açtılar
        Şarköy açıklarında batık gemiye dalıp Türk bayrağı açtılar