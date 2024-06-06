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        Tekirdağ'da takiple durdurulan minibüslerde 15 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı

        TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, jandarmanın içindekilerin 'Dur' ihtarına uymayınca takip ettiği iki minibüste, 15 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 12:50 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:55
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        Tekirdağ'da takiple durdurulan minibüslerde 15 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı
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        TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, jandarmanın içindekilerin 'Dur' ihtarına uymayınca takip ettiği iki minibüste, 15 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

        Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozoba Mahallesi'nde şüphelendikleri iki minibüse 'Dur' ihtarında bulundu. Sürücülerinin ihtara uymayıp kaçtığı araçlar takip sonucu durdurulup kontrol edildi. Kontrollerde 10 Afganistan, 3 Irak ve 2 Suriye uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen biri Afganistan uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca ise el konuldu. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 3 organizatör adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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