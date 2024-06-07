Tekirdağ'da terör örgütlerine fon sağlayan 2 şüpheliye gözaltı

TEKİRDAĞ Jandarma Komutanlığı’nın terör örgütlerine fon sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlediği operasyonda, 2 kadın gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılması yönelik çalışmasında, 3 şüphelinin TKP/ML-TİKKO ve TKİP terör örgütlerine fon sağladıkları belirlendi. Jandarma ekipleri Tekirdağ, İstanbul ve İzmir'de düzenlediği operasyonda şüpheliler G.A. ve G.D.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A. ve G.D., çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.