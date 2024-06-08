Tekirdağlı balıkçılar özel çocuklara tekne turu düzenledi

TEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılar, kentte yaşayan özel çocuklara tekne turu düzenledi. Turda neşeli vakit geçiren çocuklara, balık ekmek ikramı yapıldı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi ve Trakya Down Sendromlu ve Özel Gereksinimli Bireyler Derneği tarafından, kentteki özel çocuklar için tekne turu düzenlendi. Balıkçı barınağından teknelere alınan çocuklar, Marmara Denizi'nde tekne turu atarak, aileleriyle eğlenceli anlar geçirdi. Turun ardından barınakta bir süre ağırlanan çocuklara balık ekmek ikram edildi.

'ÇOCUKLARIMIZ ÇOK MUTLUYDU’

Özel gereksinimli 5 yaşındaki çocuk annesi Saadet Erdem, "İlk tekneye bindiğimde oğlumun özel çocuk değil de, değerli biri olduğunu gördüm. Hala duygulanıyorum, çok güzeldi. Bu turu düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. O kadar mutluydum ki, sanki ayaklarım yerden kesildi, oğlumun o kadar değerli olduğunu öğrendim ki, böyle kişiler bizim değerimizi biliyormuş dedim" dedi.

Çocukların çok mutlu olduğunu belirten Trakya Down Sendromlu ve Özel Gereksinimli Bireyler Derneği Başkanı Zehra Metin Özen, "Çok güzeldi gerçekten, inanılmaz güzel bir sinerji yaratıldı. Bir birliktelik sağlandı. Özel gereksinimli çocuğu olan bir annemiz, çocuğunun daha önce kendisine, kıyıdan denize bakıp, ‘Ortasında nasıl bir gün bulunabilirim?’ dediğini söyledi ve mutluluktan ağladı. Ben de gözyaşlarımı tutamadım. Çocuklar çok duyguluydular, çok mutlu hissettiler. Çok teşekkür ediyoruz, bugünü gerçekleştirdikleri için" ifadelerini kullandı.