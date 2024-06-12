Tekirdağ'da 20 dönüm ekili buğday, yangında zarar gördü

Yangın, öğleden sonra Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nde çıktı. Ekili alandan duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis güvenlik önlemi aldı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ekili buğday tarlasının tamamını sardı. Çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin gelerek müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkış nedeni araştırılan yangında, 20 dönümlük buğday tarlasının zarar gördüğü belirlendi.

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