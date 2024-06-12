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        Tekirdağ'da 20 dönüm ekili buğday, yangında zarar gördü

        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde çıkan yangında, buğday ekili 20 dönüm alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 18:47 Güncelleme: 12.06.2024 - 18:50
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        Tekirdağ'da 20 dönüm ekili buğday, yangında zarar gördü
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        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde çıkan yangında, buğday ekili 20 dönüm alan zarar gördü.

        Yangın, öğleden sonra Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nde çıktı. Ekili alandan duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis güvenlik önlemi aldı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ekili buğday tarlasının tamamını sardı. Çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin gelerek müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkış nedeni araştırılan yangında, 20 dönümlük buğday tarlasının zarar gördüğü belirlendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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