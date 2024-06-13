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        Tekirdağ'da 'Uluslararası Kiraz Festivali' ateşi yakıldı

        TEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 'Uluslararası Kiraz Festivali', kortej yürüyüşü ve festival ateşinin yakılmasıyla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 23:59 Güncelleme: 14.06.2024 - 00:05
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        Tekirdağ'da 'Uluslararası Kiraz Festivali' ateşi yakıldı
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        TEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 'Uluslararası Kiraz Festivali', kortej yürüyüşü ve festival ateşinin yakılmasıyla başladı.

        Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali, Hükümet Caddesi üzerinde kortej yürüyüşü ile başladı. Festivale Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP Tekirdağ milletvekilleri Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygun, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ile vatandaşlar katıldı. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşte, bando ve akrobatların gösterileri ilgiyle izlendi.

        Tekirdağ Valiliği önünde Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından festival ateşi yakıldı.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar festivale ilişkin yaptığı konuşmada, "Festival organizasyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, geleneklerimizi gelecek nesillere taşıdığımız ve şehrimizin marka değerini yükselten uluslararası bir festivaldir. Festivalimizde 4 gün boyunca; yurt içi ve yurt dışından gelen misafir ekiplerin halkoyunları gösterileri ve konserleri, kiraz yarışmaları, sergiler, sportif yarışmalar, gösteriler, turnuvalar, yerel sanatçılarımızın konserleri, ünlü sanatçılardan oluşan gece konserleri, yüzme etkinliği, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler siz değerli hemşehrilerimiz ve konuklarımızın beğenisine sunuyoruz" dedi.

        Tekirdağ Kiraz Festivali’ni daha iyi yerlere getirmek için daha çok çalışacaklarını söyleyen Nallar, "Şehrimize milyonlarca yerli ve yabancı turist gelecek. Çok büyük ve önemli bir organizasyon yapıyoruz. Yapıyoruz derken bu organizasyonu sadece belediye olarak biz değil, vatandaş olarak, esnaf olarak bu şehirde yaşayan tüm hemşehrilerim ile birlikte yapıyoruz. İşte Tekirdağ Kiraz Festivali’nin hikayesi bu. Tekirdağ Kiraz Festivali’nin ruhu bu" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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