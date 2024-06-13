Tekirdağ'da 'Uluslararası Kiraz Festivali' ateşi yakıldı

TEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 'Uluslararası Kiraz Festivali', kortej yürüyüşü ve festival ateşinin yakılmasıyla başladı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali, Hükümet Caddesi üzerinde kortej yürüyüşü ile başladı. Festivale Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP Tekirdağ milletvekilleri Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygun, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ile vatandaşlar katıldı. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşte, bando ve akrobatların gösterileri ilgiyle izlendi.

Tekirdağ Valiliği önünde Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından festival ateşi yakıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar festivale ilişkin yaptığı konuşmada, "Festival organizasyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, geleneklerimizi gelecek nesillere taşıdığımız ve şehrimizin marka değerini yükselten uluslararası bir festivaldir. Festivalimizde 4 gün boyunca; yurt içi ve yurt dışından gelen misafir ekiplerin halkoyunları gösterileri ve konserleri, kiraz yarışmaları, sergiler, sportif yarışmalar, gösteriler, turnuvalar, yerel sanatçılarımızın konserleri, ünlü sanatçılardan oluşan gece konserleri, yüzme etkinliği, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler siz değerli hemşehrilerimiz ve konuklarımızın beğenisine sunuyoruz" dedi.