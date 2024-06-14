Özgür Özel: Buğday fiyatı kesinlikle 15 liranın altında olmamalıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlediği buğday mitinginde açıklanan buğday taban fiyatını yeterli bulmadıklarını belirterek, "Bu açıklama çiftçimizle alay etmektir. Bu fiyat kesinlikle 15 liranın altında olmamalıdır" dedi. Özel, dolu yağmaya başlayınca konuşmasını bitirdi, alanda bulunanlar da kapalı alanlara sığındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde partisinin düzenlediği buğday mitingine katıldı. İlçeye gelişinde çiftçilerin yola döktükleri buğdaylarla karşılanan Özel, buradaki çiftçilerin kısa süreli sorunlarını dinledi. Özel, kendisine hediye edilen kasketi başına takarak, çiftçilerin oluşturduğu traktör konvoyuna katılıp, üzerine 'Çalışırken battık' yazılı pankart asılan traktörün direksiyonuna geçip aracı kullandı. Konvoyun en önünde traktör kullanan Özel, kasketi ile yol boyunca bulunan vatandaşları selamladı.

Özel, Hayrabolu Galatasaray Meydanı'nda düzenlenen ve Trakyalı çiftçilerin katıldığı buğday mitinginde yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye'nin dört bin yanında olduklarını belirterek, vatandaşları oy verip Türkiye İttifakı'na katılma çağrısı yaptıklarını anlattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini seçmenlerin birinci parti yaptığını belirten Özel, "Bir anneannesi Selanikli, babaannesi Kırçovalı, dedesi Üsküplü bir evladınız olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz. Biz demiştik ki 31 Mart'ta sizi unutmayacağız, 10 bin lirayla geçinmek zorunda bırakılan emeklinin sesini duyuracağız. Asgari ücretine zam yapılmayan işçinin sesini duyuracağız. Ürünü para etmeyen, desteklemelerini alamayan, hakkını alamayan, alnının terinin karşılığını alamayan çiftçilerin sesini duyuracağız. Ve 31 Mart'ta sizin bize verdiğiniz güçten, destekten sonra biz asla bir zafer sarhoşluğuna kapılmadık. Dedik ki; 'Bu bir zafer değildir. Bu sadece bir vazifedir, bir görevdir.' Belediye başkanlarımız işlerini iyi yapacaklar. Hepsi çok çalışacaklar. Biz çok çalışacağız ve biz bu ülkede bir kez daha halkın iktidarını, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin efendisidir dediği köylülerin iktidarını kuracağız. Bakın orada ne yazıyor? Bugünlerde birilerinin köylüye; ' Al ananı da git' demesine bakmayın. Siz şanlı bayrağın yanındaki yazıya bakın; 'Köylü milletin efendisidir' yazıyor" dedi.

'KİLO BAŞINA 4 LİRA DESTEK VERİLMELİ' 6 Haziran günü hububat fiyatlarının açıkladığını hatırlatan Özel, "Fiyatları görünce üretici feryat etmeye başladı. Daha önceden kendisi de Ziraat Odası Başkanı olan, 31 Mart tarihinde kendisine Hayrabolu'nun beş yıl boyunca hizmet etmek için yetkisini verdiğiniz başkanımız bize seslendi; 'Genel başkan buraya gel, sesimizi Türkiye'ye duyur' dedi. İşte çıktık geldik. Biz sizin sesinizi duyuracağız. Biz bu rakamları duyduktan sonra tam 2 hafta boyunca herkesle görüştük. En son geçen hafta sayın cumhurbaşkanıyla yaptığımız görüşmede şunu söyledim; 'Geçen hafta Rize'de memleketinizdeydim. Çaya verilen fiyat 17 lira maliyetin 3 lira altında. Buğdaya verilen 9 lira 25 kuruş, ziraat odalarının hesapladığı maliyetin 2,5 lira altında. Yarın fındık gelir, üzüm gelir diğer ürünler gelir ama çiftçiye bu hesap doğru gelmez, bu hesap tutmaz. Bu borçlar ödenmez, bu iş böyle yapılmaz. Çiftçiye bunu yaparsanız, bu memleketin beli doğrulmaz' dedim. Mutlaka, taban fiyatların maliyetlerin çok üzerinde makul bir karla belirlenmesi lazım. Desteklemelerin zamanında verilmesi, bugün madem ki böyle bir taban fiyat açıklandı, hiç değilse kilo başına 4 lira destekleme verilerek bu fiyatın telafi edilmesi ve buğdayın gerçekten para kazandırması için çocukları okutması, karınları doyurması, borçları ödemesi için buğday fiyatının 15 lira olması lazım" diye konuştu.

'BUĞDAY TARIMI YAPTIĞIMIZ ALAN 3 MİLYON HEKTAR AZALDI' Özel, Türkiye'nin kişi başı yıllık ekmek tüketiminde 200 kiloyla dünya birincisi olduğunu ifade ederek, "Bu bir gerçeklik. Bunun bir sebebi alışkanlıklarımız ama önemli bir sebebi de yoksulluğumuz. Ekmek garibanın katığı ve ekmek fiyatları bu Türkiye'nin en önemli en meselelerinden bir tanesi. Bugün buğdayın ekim alanları 1998'de 9.8 milyon hektarken bugün 6.8 milyon hektara geriledi. Yani 25 yıl geçti, nüfusumuz 25 milyon arttı ama buğday tarımı yaptığımız alan 3 milyon hektar azaldı. Bakın 3 milyon hektar alan ne demek? Beş tane Tekirdağ demek. Beş Tekirdağ büyüklüğünde toprağımız 25 yıl öncesine göre daha az buğday ekiliyor. Oysa nüfus arttı, boğaz hattı, ihtiyaç arttı. 2002 yılında, 67 milyon nüfusumuz vardı AK Parti iktidarı geldiğinde ve o tarihte 20 milyon ton buğday üretiyorduk. Şimdi nüfusumuz 83 milyon, yine 20 milyon ton buğday üretiyoruz. Ama o günden bugüne 48 milyon ton buğday ithal ettik. Türkiye kendi kendine yeten, kendi karnını doyurabilen bir ülkeyken şimdi buğdayı bile, samanı bile ithal eden bir ülke haline geldi. 2023 yılında geçen sene 11.7 milyonla cumhuriyet tarihinin en yüksek buğday ithalatı gerçekleşti. Şöyle bir düşünün; 11.7 milyon ton buğdayı ithal etmek yerine o buğdayı iç piyasadan karşılamak, o parayı size vermek, destekleme yapmayı tercih etseler 5 Tekirdağ büyüklüğündeki alan buğday ekilebilir, herkes para kazanabilir. Memlekette boşu boşuna dünyanın parasını kaybetmezdi" dedi.

KASKETİNİ YERE ATTI Trakya'da tarımın yenildiğini anlatan Özel, "Gayrisafi milli hasıla içinde tarımın payı Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde yüzde 13.9. Oysa bu sene 6.3'e geriledi. Yani esas bütün paradan yüzde 14'ü tarıma giderken şimdi yüzde 6'sı tarıma gidiyor. Ekmeklik buğdayın taban fiyatını yüzde 12'lik artışla geçen sene 8.25'ti, 9.25 yaptılar. Makarnalık buğdayı yüzde 11'lik 10.25 yaptılar. Arpanın zammı ise yüzde 3,5 ile sadece 7 lira 50 kuruş oldu. Eskiden taban fiyatları başbakanlar açıklardı, tarım bakanları açıklardı. Benim memleketim Manisa'da gelirdi Tarım Bakanı ya da başbakan Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Turgut Özal, Allah hepsine rahmet eylesin, milletin gözünün içine bakardı; aha böyle otobüsün üstüne çıkardı, milletin gözünün içine bakardı ve tütün taban fiyatını açıklardı, üzüm taban fiyatını açıklardı. Millet beğenirse kasketi alır havaya atardı. Gazeteler havadaki kasketin fotoğrafını çekerdi, 'Taban fiyat beğenildi, kasketler havada' diye. Oradan güle oynaya dağılınırdı. Yok fiyat yeterince iyi değilse alırdı çiftçi kasketini yere çalardı" dedi. Kasketini çıkarıp yere atan Özel, konuşmasına "Bu sefer yerdeki kasketin fotoğrafı çıkardı; 'Fiyat beğenilmedi' denirdi. Hafta içinde fiyata ilave düzenleme yapılırdı. Çünkü o günküler devlet adamıydı. Gözünüzün içine bakarlardı, Ecevit bakardı gözünün içine, İnönü bakardı gözünün içine. Fiyatı onlar açıklardı. Şimdi gecenin 11,5’unda tweet atıyorlar. Tweet atarak, fiyat verenlerin, mazot yüzde 110 artmışken, gübre yüzde 35 artmışken bütün masraflar ikiye katlamışken buğdaya yüzde 10 zam verenlere, bunu da tweet atarak söyleyenlere yazıklar olsun" diye konuştu.

'1 TON BUĞDAYDAN 7 TANE ÇEYREK ALTIN ÇALDILAR' Özel, geçtiğimiz günlerde bu fiyatın üreticiyi güldürmeyeceğini söylediğini kaydederek, "Bu fiyat, üreticiyi güldürmez, ağlatır.' Tuttu birisi dedi ki, bu fiyat iyi fiyat, para kazandırır. Bu fiyat eskisinden iyi.' Ben diyorum '20 yıl önce buğday para kazandırıyordu'. O diyor ki, 'hayır'. Şimdi Hayrabolu'da gelin bakalım bir hesabı birlikte yapalım. Her hesap şaşar, bir hesap şaşmaz. Hangi hesap şaşmaz? Halkın hesabı şaşmaz. Bakın şimdi buradan bütün Türkiye'ye ilan ediyorum ki 2005'te bir ton buğday 9,5 kilo çeyrek altın alıyordu. Hesap ortada. Bu açıklanan fiyatla bugün bir ton buğday sadece 2.5 çeyrek altın alabiliyor. Yani 1 ton buğdayı koy önüne içinden 7 tane çeyrek altın kayıp. Her bir Trakya'lının, Tekirdağ'lının, Hayrabolu'lunun bir ton buğdayının içinden 7 tane çeyrek altın çaldılar. Alnınızın terini çalanlara, evladınız rızkını çalanlara ve size bunu reva görenlere yazıklar olsun. Hakkınızı hep beraber arayacağız" dedi.

'BUNU KABUL ETMİYORUZ' Halkın hesabından anlamayanların ekmeğe bakmasını isteyen Özel, "200 gram ekmek geçen sene 6,5 liraydı, şimdi 10 lira. Yani yüzde 55 arttı. Geçen sene 1 kilo buğdayla 1 ekmek alabiliyordunuz, artık alınamıyor. Artık bir kilo buğdayla 1 bardak çay içilemiyor. Geçen yıl 1 ton buğday 375 litre mazot alırdı, şimdi 1 ton buğday 225 litre mazot alıyor. 1 yılda çiftçinin deposundan 1 ton buğday için 150 litre yani 2 depo mazot çalındı. 1 ton buğdayda 2 traktör deposu mazot kayıptır. Geçen yıl 52 ton buğday satan 1 traktör alabiliyordu, şimdi aynı traktör almak için 110 ton buğday satmak lazım. 1 yılda gübre yüzde 35, mazot yüzde 109, yem yüzde 49, ilaç yüzde 57 zam gördü ama hükümetimiz size yüzde 12'lik fiyat artışını yeterli gördü. Bunu kabul etmiyoruz, buna itiraz ediyoruz. Sesinizi hep birlikte yükselteceğiz. Çiftçi örgütleri 11 lira diyor maliyete. Ziraat Odaları Birliği 10 lira 87 kuruş hesap çıkarmış, aynı hesap. Ancak Toprak Mahsulleri Ofisi dün yaptığı açıklamada buğday fiyatı ile birlikte destekleme de eklense maliyetin altında kalıyor. Bu açıklama çiftçimizle alay etmektir. Bu fiyat kesinlikle 15 liranın altında olmamalıdır. Tarımda kendi kendimize yetiyorduk şimdi ithalat muhtaç hale geldik. 2003'te çiftçi sayısı 2.8 milyondu, bugün 2.3 milyon. AK Parti döneminde nüfusumuz 20 milyon arttı ama 500 bin yani yarım milyon çiftçi kayıp. Normalde bir o kadar daha çiftçi gelmesi gerekirken o kadar eksilmiş. Bugün Türkiye'nin en büyük sorunu daha önce tarım yapılan 25 milyon hektar alanın, yani Hollanda devletinin toprakları kadar artık ekilemez, dikilemez hale gelmesidir. Çiftçilerin bankalara borcu 1 yılda yüzde 88 artmıştır ve hep beraber görüyoruz ki 670 milyar lira çiftçilerin bankalara borcu vardır. Ortalama çiftçi yaşı 58'dir. Yani gençler artık tarımla geçinemiyor, gençler gidiyorlar fabrikalara, gençler gidiyorlar hamallık yapmaya, gençler aç kalmaya, işsiz kalmaya büyük şehirlere gidiyor. Herkes seneye tarlada çalışmam, fabrikada işe girerim diyor" ifadelerini kullandı.