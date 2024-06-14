Trakya'da dolu yağışı etkili oldu (2)

TEKİRDAĞ’DASAĞANAK

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde akşam saatlerinde bir anda bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bu yıl 58’incisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali alanında alış veriş için sivil toplum kuruluşlarına tahsis edilen çadırların bulunduğu bölgede su birikintileri oluştu. Stantların bulunduğu yerdeki bazı mazgallar, aşırı yağış nedeniyle tıkanırken, esnaflar mazgalları kendi imkanları ile temizledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandalar ise çadırlara ve ağaç altlarına sığındı.