Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Trakya'da dolu yağışı etkili oldu (2)

        TEKİRDAĞ'DASAĞANAK Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde akşam saatlerinde bir anda bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 20:56 Güncelleme: 14.06.2024 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da dolu yağışı etkili oldu (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ’DASAĞANAK

        Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde akşam saatlerinde bir anda bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bu yıl 58’incisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali alanında alış veriş için sivil toplum kuruluşlarına tahsis edilen çadırların bulunduğu bölgede su birikintileri oluştu. Stantların bulunduğu yerdeki bazı mazgallar, aşırı yağış nedeniyle tıkanırken, esnaflar mazgalları kendi imkanları ile temizledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandalar ise çadırlara ve ağaç altlarına sığındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Acılı aile Habertürk'e konuştu
        Acılı aile Habertürk'e konuştu
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        İsrail saldırılarında kaç çocuk öldü?
        İsrail saldırılarında kaç çocuk öldü?
        İranlı dağcı, Ağrı Dağı'nda yaşamını yitirdi
        İranlı dağcı, Ağrı Dağı'nda yaşamını yitirdi
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        Dolu yağışı CHP mitingini vurdu
        Dolu yağışı CHP mitingini vurdu
        14 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        14 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'da "Buğday Mitingi"nde konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'da "Buğday Mitingi"nde konuştu:
        Özgür Özel: Buğday fiyatı kesinlikle 15 liranın altında olmamalıdır
        Özgür Özel: Buğday fiyatı kesinlikle 15 liranın altında olmamalıdır
        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
        Tekirdağ'da ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı
        Tekirdağ'da ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı
        Uyuşturucu tacirlerinin zulaları hassas burunlu "Kayıt" ve "Ulak"ın desteği...
        Uyuşturucu tacirlerinin zulaları hassas burunlu "Kayıt" ve "Ulak"ın desteği...
        Uzmanlar aşırı sıcaklarda kurban etinin kavurma veya kızartma yapılmamasını...
        Uzmanlar aşırı sıcaklarda kurban etinin kavurma veya kızartma yapılmamasını...