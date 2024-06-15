İstanbul-Tekirdağ yolunda trafik yoğunluğu

KURBAN Bayramı tatilinin ilk gününde İstanbul-Tekirdağ kara yolunda araç yoğunluğu yaşanıyor.

Ülke genelinde 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde, İstanbul-Tekirdağ kara yolunda araç yoğunluğu oluşmaya başladı. İstanbul'dan yola çıkan ve Saros Körfezi ile Çanakkale yönüne giden tatilciler, İstanbul'a sınır Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi ve il merkezindeki Yeniçiftlik, Yenici, Beyazköy ve üniversite kavşağında zaman zaman araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Polis ve jandarma trafik ekipleri, Tekirdağ kesiminde bazı bölgelerde önlem aldı. Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Yetkililer, trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde daha da artmasının beklendiğini belirtti.