İstanbul-Tekirdağ yolunda trafik yoğunluğu (2)

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde İstanbul-Tekirdağ kara yolunda yaşanan araç yoğunluğu, her geçen saat artıyor. Araç yoğunluğunun artması ile polis ve jandarma ekipleri de önlemlerini artırdı. Önemli kavşaklarda önlem alan ekipler, trafik akışını sağlayıp sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

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