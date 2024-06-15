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        İstanbul-Tekirdağ yolunda trafik yoğunluğu (2)

        YOĞUNLUKARTIYORKurban Bayramı tatilinin ilk gününde İstanbul-Tekirdağ kara yolunda yaşanan araç yoğunluğu, her geçen saat artıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 16:13 Güncelleme: 15.06.2024 - 16:15
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        İstanbul-Tekirdağ yolunda trafik yoğunluğu (2)
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        YOĞUNLUKARTIYOR

        Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde İstanbul-Tekirdağ kara yolunda yaşanan araç yoğunluğu, her geçen saat artıyor. Araç yoğunluğunun artması ile polis ve jandarma ekipleri de önlemlerini artırdı. Önemli kavşaklarda önlem alan ekipler, trafik akışını sağlayıp sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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