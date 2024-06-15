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        Kara yolundaki olukları temizleyen işçi, otomobil çarpmasıyla öldü

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde su oluklarını temizlemek için yolun karşısına geçmeye çalışan Karayolları işçisi Reşit Turmaz (67), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 17:18 Güncelleme: 15.06.2024 - 17:20
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        Kara yolundaki olukları temizleyen işçi, otomobil çarpmasıyla öldü
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde su oluklarını temizlemek için yolun karşısına geçmeye çalışan Karayolları işçisi Reşit Turmaz (67), hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasını yansıdı.

        Kaza, Çorlu-Çerkezköy kara yolundaki Silahtarağa Mahallesi Yulaflı Caddesi’nde meydana geldi. Kara yolundaki su oluklarını temizleyen işçi Reşit Turmaz'a, refüje geçmek istediği sırada Doğukan K.'nin kullandığı 59 AFM 142 plakalı otomobil çarptı. Kazada Turmaz, hayatını kaybetti. Polis, otomobil sürücüsü Doğukan K.'yi gözaltına alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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