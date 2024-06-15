Kara yolundaki olukları temizleyen işçi, otomobil çarpmasıyla öldü

Kaza, Çorlu-Çerkezköy kara yolundaki Silahtarağa Mahallesi Yulaflı Caddesi’nde meydana geldi. Kara yolundaki su oluklarını temizleyen işçi Reşit Turmaz'a, refüje geçmek istediği sırada Doğukan K.'nin kullandığı 59 AFM 142 plakalı otomobil çarptı. Kazada Turmaz, hayatını kaybetti. Polis, otomobil sürücüsü Doğukan K.'yi gözaltına alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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