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        Hande Yener'den playback yapan şarkıcılara gönderme

        TEKİRDAĞ Uluslararası Kiraz Festivali'nde konser veren Hande Yener, sahnede playback yapan meslektaşlarına gönderme yaparak, "Arka taraf bizi duyuyor mu? Çünkü canlı yapıyoruz ya performansı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 00:38 Güncelleme: 16.06.2024 - 00:40
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        Hande Yener'den playback yapan şarkıcılara gönderme
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        TEKİRDAĞ Uluslararası Kiraz Festivali’nde konser veren Hande Yener, sahnede playback yapan meslektaşlarına gönderme yaparak, “Arka taraf bizi duyuyor mu? Çünkü canlı yapıyoruz ya performansı. Playback olunca her yerden duyuluyor tabi” dedi.

        Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 58’incisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nde bu gece Hande Yener ile KÖFN sahne aldı. Sahneye çıkıp ilk şarkısını söyleyen Hande Yener, playback yapan meslektaşlarına göndermede bulundu. Yener, “Çok güzel şeyler oluyor. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sahne saatim bu saatti he, yanlış anlaşılma olmasın. Vallaha sabahtan beri sizin için hazırlanıyorum. KÖFN vardı benden önce, ondan sonra sahne değişimi oldu. Yani yok işte gecikti, kapris bende asla, asla, asla yok. Askerim asker, askerim sizin askeriniz. Büyük bir zevkle, büyük bir keyifle. Hazır mıyız coşmaya? Tekirdağ’ım benim. Arka taraf bizi duyuyor mu? Çünkü canlı yapıyoruz ya performansı. Playback olunca her yerden duyuluyor tabi” dedi.

        Konuşmasının ardından şarkılarını seslendiren Hande Yener’e hayranları da eşlik etti. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonu Hande Yener’e festival hatırası olarak çiçek ve kiraz ikramında bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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