Hande Yener'den playback yapan şarkıcılara gönderme

TEKİRDAĞ Uluslararası Kiraz Festivali’nde konser veren Hande Yener, sahnede playback yapan meslektaşlarına gönderme yaparak, “Arka taraf bizi duyuyor mu? Çünkü canlı yapıyoruz ya performansı. Playback olunca her yerden duyuluyor tabi” dedi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 58’incisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nde bu gece Hande Yener ile KÖFN sahne aldı. Sahneye çıkıp ilk şarkısını söyleyen Hande Yener, playback yapan meslektaşlarına göndermede bulundu. Yener, “Çok güzel şeyler oluyor. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sahne saatim bu saatti he, yanlış anlaşılma olmasın. Vallaha sabahtan beri sizin için hazırlanıyorum. KÖFN vardı benden önce, ondan sonra sahne değişimi oldu. Yani yok işte gecikti, kapris bende asla, asla, asla yok. Askerim asker, askerim sizin askeriniz. Büyük bir zevkle, büyük bir keyifle. Hazır mıyız coşmaya? Tekirdağ’ım benim. Arka taraf bizi duyuyor mu? Çünkü canlı yapıyoruz ya performansı. Playback olunca her yerden duyuluyor tabi” dedi.