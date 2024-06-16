Çorap ve torba içine gizlenen uyuşturucu ele geçirildi, 3 tutuklama

TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde polisin bir evin bahçesinde yaptığı aramada çorap ve torba içinde uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İl ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu ve bayramda piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Eve baskın yapan polis, bahçedeki tuğlalar altına gizlenmiş çorap ve torba içinde 230 gram eroin, 616 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edilen 4 bin 200 lira ele geçirdi. A.Ş., F.Ş. ve U.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardandan adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.