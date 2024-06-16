İstanbul-Tekirdağ yolu yine yoğun
KURBAN Bayramı tatilinin ikinci gününde, İstanbul-Tekirdağ kara yolunda araç yoğunluğu yaşanıyor.
KURBAN Bayramı tatilinin ikinci gününde, İstanbul-Tekirdağ kara yolunda araç yoğunluğu yaşanıyor.
Ülke genelinde 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde, İstanbul-Tekirdağ kara yolunda araç yoğunluğu yaşanıyor. Kurbanlarını kesip İstanbul'dan yola çıkan ve Saros Körfezi ile Çanakkale yönüne giden tatilciler, İstanbul'a sınır Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi ve il merkezindeki Yeniçiftlik, Yenici, Beyazköy ve üniversite kavşağında zaman zaman araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Dünden itibaren yaşanan yoğunluk nedeniyle polis ve jandarma trafik ekipleri, Tekirdağ kesiminde bazı bölgelerde önlem aldı. Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
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