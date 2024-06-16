İstanbul-Tekirdağ yolu yine yoğun; otomobiller çarpıştı (2)

Kaza nedeniyle daha da yoğunlaşan trafik akışı araçlar kaldırılana kadar tek şerit üzerinden sağlandı.

Tekirdağ'da Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde yaşanan araç yoğunluğunda trafik kazası meydana geldi. Tekirdağ'ın Beyazköy mevkisinde Yalçın Ayaz'ın kullandığı 34 AIV 415 plakalı otomobil önünde seyreden Fırat Tokgöz yönetimdeki 34 DAF 617 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobillerde bulunan 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, gelen sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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