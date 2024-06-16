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        İstanbul-Tekirdağ yolu yine yoğun; otomobiller çarpıştı (2)

        OTOMOBİLLERÇARPIŞTI: 1'i ÇOCUK 5 YARALITekirdağ'da Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde yaşanan araç yoğunluğunda trafik kazası meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 17:15 Güncelleme: 16.06.2024 - 17:20
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        İstanbul-Tekirdağ yolu yine yoğun; otomobiller çarpıştı (2)
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        OTOMOBİLLERÇARPIŞTI: 1'i ÇOCUK 5 YARALI

        Tekirdağ'da Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde yaşanan araç yoğunluğunda trafik kazası meydana geldi. Tekirdağ'ın Beyazköy mevkisinde Yalçın Ayaz'ın kullandığı 34 AIV 415 plakalı otomobil önünde seyreden Fırat Tokgöz yönetimdeki 34 DAF 617 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobillerde bulunan 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, gelen sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle daha da yoğunlaşan trafik akışı araçlar kaldırılana kadar tek şerit üzerinden sağlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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