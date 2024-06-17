Tekirdağ Kiraz Festivali'nde Rubato ve Şevval Sam, konseri

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 58’incisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin son gününde müzik grubu Rubato ve Şevval Sam, sahne aldı. Rubato ve Şevval Sam, söyledikleri şarkılarla hayranları coşku dolu anlar yaşattı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, sahneye çıkan sanatçılara, çiçek ve kiraz ikramında bulundu.

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