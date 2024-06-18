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        Tekirdağ'da sahiller doldu; jandarma dronla uyarı anonsları yaptı

        KURBAN Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğrayan Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekipleri, havadan dronla yaptığı anonslarla sahildekileri boğulmaya ve hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 12:01 Güncelleme: 18.06.2024 - 12:05
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        Tekirdağ'da sahiller doldu; jandarma dronla uyarı anonsları yaptı
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        KURBAN Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğrayan Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekipleri, havadan dronla yaptığı anonslarla sahildekileri boğulmaya ve hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

        Tekirdağ'ın İstanbul'a sınır turistik Marmaraereğlisi ilçesi, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı. İlçenin 25 bin 878 olan nüfusu, İstanbul başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelenlerle 150 bini geçti. Tatilcilerin 38 kilometrelik sahili denize girmek için doldurmaları üzerine İlçe Kaymakamlığı ve Jandarma Komutanlığı, olumsuzlukların önüne geçmek için devreye girdi. Jandarma ekipleri, sahil boyunca havadan dronla denetim yapmaya başladı.

        Sahil boyunca devriye gezen jandarma ekipleri şüpheli gördükleri kişileri genel bilgi taramasından geçiriyor. Jandarmanın üzerinde ses sistemi bulunan dronla yaptığı anonslarda da "Değerli vatandaşlarımız suda tehlikeli hareket yapmaktan veya uzaklara açılmaktan kaçınınız. Hayatınız bizim için kıymetlidir, hayatın kıyısından uzaklaşmayın. Kıymetli vatandaşlarımız değerli eşyalarınızı yanınızdan ayırmayınız. Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı" ifadeleri kullanıldı.

        'ÇOK GÜZEL BİR UYGULAMA'

        Tatilini geçirmek üzere İstanbul'dan ilçeye gelen Rasim Cengiz, jandarmanın uygulamasının doğru olduğunu belirterek, "Gerçekten çok güzel bir uygulama, kendimizi güvende hissediyoruz. Bu uyarıları yapmalarıyla bizlerin dikkatli olmasını sağlıyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

        Tatilci Cankat Terzi de "Bayram tatili olduğu için insanlar çok faza akın ediyorlar. Gerek günübirlikçiler gerekse buranın kendi halkı, yakın çevreden gelenler yoğunluk oluşturdu" diye konuştu.

        Denize gelen Melahat Odabaş da jandarma ekiplerinin uygulamasının önemine değinerek, "İnsanlarımızı ve bizleri korumak için çalışıyorlar. Ben çok doğru buldum, kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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