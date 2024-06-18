Tekirdağ'da fabrika yangını
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.
TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.
Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’ndeki bir tekstil fabrikasında saat 13.15 sıralarında yangın çıktı. Tesisin kuru tekstil bölümünden yükselen alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de takviye olarak itfaiye ekipleri yönlendirildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale ediyor.
Kurban Bayramı tatili nedeniyle işçilerin bulunmadığı belirtilen fabrikada 3 güvenlik görevlisinin görev yaptığı öğrenildi.
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