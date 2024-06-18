Tekirdağ'da fabrika yangını (2)

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın, çevre ilçelerden takviye gelen itfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangın çıkan bölümün kullanılamaz hale geldiği fabrikada, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkışı nedeni de araştırılıyor.

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