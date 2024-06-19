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        Bağ evinde çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü

        TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bağ evinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla yakındaki ormana sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 11:17 Güncelleme: 19.06.2024 - 11:20
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        Bağ evinde çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü
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        TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bağ evinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla yakındaki ormana sıçramadan söndürüldü.

        Malkara’nın kırsal Elmalı Mahallesi Kale altı mevkisinde ormana yakın bir bölgede, Hüseyin Ç.'ye (50) ait bağ evinde gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede evi ve çevredeki, otların bulunduğu alanı sardı. Mahalleli kovalarla su taşıyarak ve kazma ve küreklerle yangına müdahale etti. İhbarla bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ararözler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla alevler ormana sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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