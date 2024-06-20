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        Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu

        KURBAN Bayramı tatilini turistik bölgelerde geçiren tatilcilerin bir kısmı, yaşadıkları kentlere dönmeye başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 13:41 Güncelleme: 20.06.2024 - 13:45
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        Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu
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        KURBAN Bayramı tatilini turistik bölgelerde geçiren tatilcilerin bir kısmı, yaşadıkları kentlere dönmeye başladı. Dönüş nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu yaşanıyor.

        Ülke genelinde 9 gün süren Kurban Bayramı tatilinde bayramın bitmesinin ardından bazı tatilciler, yaşadıkları kentlere dönmeye başladı. Tatillerini Trakya'nın turistik bölgeleri Saros Körfezi ve Çanakkale tarafında geçiren bazı tatilciler, evlerine dönüşe geçti. Dönüş nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu yaşanmaya başladı. Tekirdağ'ın İstanbul'un Silivri ilçesine sınır Çorlu kavşağı başta olmak üzere Marmaraereğlisi ilçesi ile kent merkezinde zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

        Polis ve jandarma ekipleri, trafik akışını sağlamak için yol üzerindeki önemli kavşaklarda önlem aldı. Sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

        Yetkililer, İstanbul'a dönüş trafiğinin ileriki saatlerde artarak sürmesini beklediklerini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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