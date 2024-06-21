Tekirdağ'da lastik botla açıldıkları denizde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Dalgaların arasında kalan 2 kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu sevk edildi. Denizde mahsur kalan H.A. ve G.E., alındıkları bota alınarak kıyıya çıkarıldı. Kıyıda bekleyen sağlık ekipleri tarafından ambulansta kontrol edilen 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bot ise denizde kayboldu.

Tekirdağ’da yaşayan H.A. ve G.E., Süleymanpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi sahilinden saat 19.30 sıralarında şişme lastik botla denize açıldı. Dalgalı denizde botla birlikte açığa doğru sürüklenen 2 kişi, botu kıyıya getiremeyince yüzerek kıyıya çıkmak için denize atladı.

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