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        Tekirdağ'da lastik botla açıldıkları denizde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

         TEKİRDAĞ'dalastik botla açıldıkları Marmara Denizi'nde mahsur kalan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 21:23 Güncelleme: 21.06.2024 - 21:25
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        Tekirdağ'da lastik botla açıldıkları denizde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
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         TEKİRDAĞ'dalastik botla açıldıkları Marmara Denizi'nde mahsur kalan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Tekirdağ’da yaşayan H.A. ve G.E., Süleymanpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi sahilinden saat 19.30 sıralarında şişme lastik botla denize açıldı. Dalgalı denizde botla birlikte açığa doğru sürüklenen 2 kişi, botu kıyıya getiremeyince yüzerek kıyıya çıkmak için denize atladı.

        Dalgaların arasında kalan 2 kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu sevk edildi. Denizde mahsur kalan H.A. ve G.E., alındıkları bota alınarak kıyıya çıkarıldı. Kıyıda bekleyen sağlık ekipleri tarafından ambulansta kontrol edilen 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bot ise denizde kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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