Tekirdağ'da otomobilin çarptığı 2 yaya öldü

Jandarmanın gözaltına aldığı otomobil sürücüsü Bilal Ç. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Hasna Grimiş ile Abdulhamid Habbab'a, Bilal Ç.'nin kullandığı 34 ZH 3447 plakalı otomobil çarptı. Kazada, Grimiş ile Habbab yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı 2 yaralı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Grilmiş ile Habbab'ın denize girmek için aileleriyle birlikte ilçeye geldikleri öğrenildi.

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