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        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı 2 yaya öldü

        TEKİRDAĞ'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Suriyeli Hasna Grimiş (17) ile Abdulhamid Habbab (14), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 13:02 Güncelleme: 22.06.2024 - 13:05
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        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı 2 yaya öldü
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        TEKİRDAĞ'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Suriyeli Hasna Grimiş (17) ile Abdulhamid Habbab (14), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde, Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Hasna Grimiş ile Abdulhamid Habbab'a, Bilal Ç.'nin kullandığı 34 ZH 3447 plakalı otomobil çarptı. Kazada, Grimiş ile Habbab yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı 2 yaralı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Grilmiş ile Habbab'ın denize girmek için aileleriyle birlikte ilçeye geldikleri öğrenildi.

        Jandarmanın gözaltına aldığı otomobil sürücüsü Bilal Ç. ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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