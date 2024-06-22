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        Tekirdağ'da yangında 200 dekar tarım alanı zarar gördü

        TEKİRDAĞ'da çıkan yangında bir kısmı buğday ekili, 200 dekar tarım alanı zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 18:03 Güncelleme: 22.06.2024 - 18:05
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        Tekirdağ'da yangında 200 dekar tarım alanı zarar gördü
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        TEKİRDAĞ'da çıkan yangında bir kısmı buğday ekili, 200 dekar tarım alanı zarar gördü. İtfaiye ekipleri alevleri ağaçlık bölgeye sıçramadan kontrol altına aldı.

        Süleymanpaşa ilçesine bağlı Köseilyas Mahallesi Soğukkuyu mevkisinde bir kısmı biçilmiş buğday tarlasında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere mahalleli traktörleriyle müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla alevler, tarlanın yan tarafında bulunan ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında bir kısmı ekili olan yaklaşık 200 dekar tarım alanı zarar gördüğü belirtildi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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