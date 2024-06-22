Tekirdağ'da yangında 200 dekar tarım alanı zarar gördü

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Köseilyas Mahallesi Soğukkuyu mevkisinde bir kısmı biçilmiş buğday tarlasında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere mahalleli traktörleriyle müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla alevler, tarlanın yan tarafında bulunan ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında bir kısmı ekili olan yaklaşık 200 dekar tarım alanı zarar gördüğü belirtildi.

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