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        Tekirdağ'dan İstanbul'a son gün dönüş yoğunluğu

        KURBAN Bayramı tatilini Trakya ve Çanakkale'nin turistik bölgelerinde geçiren tatilciler, son günde Tekirdağ'dan İstanbul'a dönüşte uzun araç kuyrukları oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 14:33 Güncelleme: 23.06.2024 - 14:35
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        Tekirdağ'dan İstanbul'a son gün dönüş yoğunluğu
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        KURBAN Bayramı tatilini Trakya ve Çanakkale'nin turistik bölgelerinde geçiren tatilciler, son günde Tekirdağ'dan İstanbul'a dönüşte uzun araç kuyrukları oluşturdu.

        Dokuz günlük Kurban Bayramı tatillerini Trakya'nın turistik bölgeleri Saros Körfezi ve Çanakkale tarafında geçirenler, tatilin son gününde trafikte yoğunluğa neden oldu. Dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne bugün öğleden sonra araç yoğunluğu artmaya başladı. Tekirdağ'ın İstanbul'un Silivri ilçesine sınır Çorlu kavşağı başta olmak üzere Marmaraereğlisi ilçesi ile kent merkezinde araç kuyrukları zaman zaman 3 kilometreyi buldu. Polis ve jandarma ekipleri, trafik akışını sağlamak için yol üzerindeki önemli kavşaklarda önlem aldı. Jandarma ekipleri, trafik akışın havadan dronla takip etti. İlerleyen saatlerde yoğunluğun daha da artmasının beklendiğini söyleyen yetkililer, Çanakkale yönünden gelip İstanbul'a gidecek sürücülerin, Tekirdağ kent merkezinin yanı sıra Çorlu ilçesi üzerinden yoğunluk bulunmayan TEM Otoyolu'nu da kullanabileceklerini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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