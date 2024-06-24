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        Tekirdağ'da 180 dönüm ekili buğday yandı; 3 kişi dumandan etkilendi

        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde ekili buğday tarlasında çıkan yangında 180 dönüm alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 12:48 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:50
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        Tekirdağ'da 180 dönüm ekili buğday yandı; 3 kişi dumandan etkilendi
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        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde ekili buğday tarlasında çıkan yangında 180 dönüm alan zarar gördü. Alevlere müdahale eden 3 fabrika işçisinin dumandan etkilendiği yangında, dumanların kapladığı kara yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

        Ergene'nin Vakıflar Mahallesi, Yoztepe mevkisindeki biçilmemiş buğday tarlasında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Atılan bir sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada çalıştıkları fabrikaya ilerleyen alevlere müdahale eden 3 fabrika işçisi, dumandan etkilendi. İşçilere sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Dumanların kapladığı kara yolunda ise araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 180 dönüm ekili alan zarar gördü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlemek için inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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