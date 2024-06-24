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        Damat, kayınpederi ve kayınbiraderinin tabancalarından çıkan 7 kurşunla öldü

        TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde Emrah Mengübeti (33), tartıştığı kayınpederi Metin Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 13:06 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:10
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        Damat, kayınpederi ve kayınbiraderinin tabancalarından çıkan 7 kurşunla öldü
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        TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde Emrah Mengübeti (33), tartıştığı kayınpederi Metin Ç. (47) ve kayınbiraderi Mert Ali Ç.'nin (17) tabancalarından çıkan 7 kurşunla hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Metin Ç. ile oğlu Mert Ali Ç., adliyeye sevk edildi.

        Kapaklı'da yaşayan Emrah Mergübeti, tartıştığı 1 çocuğunun annesi eşinin evi terk edip, baba evine gitmesi üzerine dün saat 20.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Songül Sokak'ta bulunan kayınpederi Metin Ç.'nin evine gitti. Evde damat Mergübeti ile kayınpederi Metin Ç. ve kayınbiraderi Mert Ali Ç., arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında baba ve oğlu, üzerlerinde bulunan tabancaları çıkarıp, Emrah Mergübeti'ye ateş açtı. 2 tabancadan çıkan kurşunların 7'si vücuduna isabet eden Mergübeti, kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mengübeti, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Polis, olayda kullanılan ruhsatsız 2 tabanca ile birlikte Metin Ç. ile oğlu Mert Ali Ç.'yi gözaltına aldı. Baba ile oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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