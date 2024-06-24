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        Tekirdağ'da 180 dönüm ekili buğday yandı; 3 kişi dumandan etkilendi (2)

        ÇERKEZKÖY'DE50 DEKAR BUĞDAY EKİLİ ALAN YANDITekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinin Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde saat 13.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 15:00 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:05
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        Tekirdağ'da 180 dönüm ekili buğday yandı; 3 kişi dumandan etkilendi (2)
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        ÇERKEZKÖY'DE50 DEKAR BUĞDAY EKİLİ ALAN YANDI

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinin Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında buğday ekili tarlada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp, tarlanın yanındaki hayvan çiftliğindeki samanlara sıçradı. Bu sırada çiftlikteki 40 büyükbaş başka alana götürüldü. İhbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 50 dekar ekili buğday ile çiftlikteki samanlar yandı. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

        KAYMAKAMLIK UYARDI

        Çerkezköy Kaymakamlığı, yaptığı açıklama ile vatandaşları anız yakmamaları konusunda uyardı. Açıklamada, "Toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının korunması, toprak verimliliğinin sürdürebilmesi ve olası yangınların önlenmesi amacı ile anız yakılması yasaktır. Ayrıca, hasadı yapılmış tarlalarda çeşitli nedenlerle çıkabilecek yangınların önlenebilmesi amacıyla tarla sınırlarında 8-10 metre genişliğinde pullukla sürülmüş bant oluşturulması gerekmektedir. Özellikle yerleşim yeri ve sanayi bölgeleri içerisinde kalan araziler ile orman ve ağaçlık alanlara konmuş alanlarda anızdan arındırılmış bant oluşturulması önem arz etmektedir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur" denildi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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