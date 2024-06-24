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        Damat, kayınpederi ve kayınbiraderinin tabancalarından çıkan 7 kurşunla öldü (2)

        BABAİLE OĞLU TUTUKLANDITekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tartıştıkları Emrah Mengübeti'yi tabanca ile vurarak öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan kayınpeder Metin Çalğın ile oğlu Mert Ali Çalğın, Çerkezköy ilçesinde çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 17:20 Güncelleme: 24.06.2024 - 17:25
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        Damat, kayınpederi ve kayınbiraderinin tabancalarından çıkan 7 kurşunla öldü (2)
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        BABAİLE OĞLU TUTUKLANDI

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tartıştıkları Emrah Mengübeti'yi tabanca ile vurarak öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan kayınpeder Metin Çalğın ile oğlu Mert Ali Çalğın, Çerkezköy ilçesinde çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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