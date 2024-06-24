Damat, kayınpederi ve kayınbiraderinin tabancalarından çıkan 7 kurşunla öldü (2)

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tartıştıkları Emrah Mengübeti'yi tabanca ile vurarak öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan kayınpeder Metin Çalğın ile oğlu Mert Ali Çalğın, Çerkezköy ilçesinde çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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