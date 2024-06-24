Tekirdağ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 6 yaralı

Kaza yerine gelen yaralı yakınları büyük üzüntü yaşadı. Kaza nedeniyle Çerkezköy-Kapaklı karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, akşam saatlerinde Çerkezköy-Kapaklı karayolu üzerinde meydana geldi. Kapaklı istikametine giden B.K. yönetimindeki 34 EM 8794 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek S.Ö. yönetimindeki 59 ACD 035 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan sürücülerle birlikte 1’i çocuk 6 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olduğu belirtilen sürücü B.K., buradan Tekirdağ’a sevk edildi.

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