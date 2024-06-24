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        Kazara çöpe atılan 1 milyon 200 bin lira değerindeki ziynet eşyası sahibine teslim edildi

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yanlışlıkla çöpe atılan 1 milyon 200 bin lira değerindeki ziynet eşyası, polis tarafından bulunup sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 21:46 Güncelleme: 24.06.2024 - 21:50
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        Kazara çöpe atılan 1 milyon 200 bin lira değerindeki ziynet eşyası sahibine teslim edildi
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        TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ilçesinde yanlışlıkla çöpe atılan 1 milyon 200 bin lira değerindeki ziynet eşyası, polis tarafından bulunup sahibine teslim edildi.

        Çerkezköy’ün Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Şehit Erdinç Duran Sokak üzerinde oturan E.Ü., (26), eşinin verdiği poşetteki çöplerle birlikte kuyumcuya götüreceği ziynet eşyalarının bulunduğu torbayı da çöp kutusuna attı. Bir süre sonra altın dolu torbanın olmadığını fark eden E.Ü., yaptığı aramalardan sonuç alamayınca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, ziynet eşyasının bulunduğu torbayı çöp kutusundan atık toplayan bir kişinin aldığını belirledi. Polis, kimliğini belirlediği kişiden aldığı 1 milyon 200 bin lira değerindeki ziynet eşyasını sahibi E.Ü.’ye teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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