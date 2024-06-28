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        Tekirdağ'da yasa dışı silah ticareti şüphelisine gözaltı

        TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, av bayisinde, kaçak olduğu belirlenen silahlar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 11:37 Güncelleme: 28.06.2024 - 11:40
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        Tekirdağ'da yasa dışı silah ticareti şüphelisine gözaltı
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        TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, av bayisinde, kaçak olduğu belirlenen silahlar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki av bayisinde kaçak silahlar bulunduğunu belirledi. İş yeri ve sahibi E.K.'nin evinde yapılan aramada ruhsatsız 11 tabanca, 6 kurusıkı takanca, 5 av tüfeği, 3 kılıç, 116 oluklu mekanizmalı bıçak, 450 kurusıkı tabanca mermisi, 12 dolu fişek, 5 bin 120 av tüfeği fişeği ve 52 bin 150 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K. hakkında, 'Yasa dışı silah ticareti yapma' suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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