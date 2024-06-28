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        Tekirdağ'da 300 dekarı buğday ekili 600 dekar tarım alanı zarar gördü

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde çıkan yangında 300 dekarı buğday ekili olmak üzere 600 dekar tarım alanı zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 15:42 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:45
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        Tekirdağ'da 300 dekarı buğday ekili 600 dekar tarım alanı zarar gördü
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde çıkan yangında 300 dekarı buğday ekili olmak üzere 600 dekar tarım alanı zarar gördü.

        Çorlu ilçesi kırsal Sarılar Mahallesi'ndeki buğday tarlasında bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlere köylüler, traktör ve su tanklarıyla müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve köylülerin müdahalesiyle alevler 1 saat içinde kontrol altına alındı. Yangında 300 dekarı buğday ekili 600 dekar tarım alanı zarar gördü.

        Jandarma yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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