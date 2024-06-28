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        Tekirdağ'da 'Karadeniz Yayla Şenlikleri' düzenlendi

         TEKİRDAĞ'da düzenlenenKaradeniz Yayla Şenlikleri, renkli görüntülere sahne oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 23:18 Güncelleme: 28.06.2024 - 23:21
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        Tekirdağ'da 'Karadeniz Yayla Şenlikleri' düzenlendi
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         TEKİRDAĞ'da düzenlenenKaradeniz Yayla Şenlikleri, renkli görüntülere sahne oldu.

        Tekirdağ Karadeniz İlleri Yardımlaşma Derneği tarafından, her yıl haziran ayında düzenlenen Geleneksel Karadeniz Yayla Şenlikleri’nin bu yıl 20’ncisi gerçekleştirildi. Coşkulu bir şekilde açılışı gerçekleştirilen şenliğe, Vali Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan şenlikte, Karadeniz’e ait lezzetler ikram edilip, satışa sunuldu. Karadeniz İlleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, şenliklerinin bu yıl 20’ncisini düzenlediklerini belirterek, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ise şenliklere katılanlara iyi eğlenceler diledi. Soytürk, "10 aydır Tekirdağ’dayım. Burada da görüyorum, buradaki Karadenizliler, buradaki Trabzonlular kültürünü hiç unutmadan ama şehrin kalkınması için gayret gösteriyorlar. Bu göçenlerin ya da diğer illerde yaşayanların ortak özellikleri bir; vatan sevgileri çok yüksek. İki; milliyetçilik duyguları çok yüksek, devletini seviyor, bayrağını seviyor ve insanları seviyor. Vatanını sevmenin en önemli göstergesi de işini en iyi yapması. Çalıştığım 15 ilde gördüğüm en önemli özelliklerden bir tanesi, Karadenizlilerin işini iyi yapmaya çalıştığı, gayret gösterdiğidir" dedi.

        Konuşmaların ardından şenlik alanında bulunan kalabalık, horon halkası oluşturarak eğlenceli anlar yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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