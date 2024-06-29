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        Minibüsün çarptığı yaya yaralandı, sürücü kaçtı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı Sami Topçu, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 15:05 Güncelleme: 29.06.2024 - 15:10
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        Minibüsün çarptığı yaya yaralandı, sürücü kaçtı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı Sami Topçu, yaralandı. Sürücünün minibüsüyle kaçtığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, Kemalettin Mahallesi Papatya 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Sami Topçu'ya, sürücüsü henüz belirlenemeyen servis minibüsü çaptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen Topçu, yaralandı. Sürücü, minibüsüyle kaza yerinden kaçtı. Yaralı Topçu, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

        Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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