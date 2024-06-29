Minibüsün çarptığı yaya yaralandı, sürücü kaçtı

Kaza, Kemalettin Mahallesi Papatya 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Sami Topçu'ya, sürücüsü henüz belirlenemeyen servis minibüsü çaptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen Topçu, yaralandı. Sürücü, minibüsüyle kaza yerinden kaçtı. Yaralı Topçu, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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