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        Otobüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, önünde seyreden otobüse çarpan otomobilin sürücüsü Murat Güneysu, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 10:20 Güncelleme: 04.07.2024 - 10:25
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        Otobüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, önünde seyreden otobüse çarpan otomobilin sürücüsü Murat Güneysu, ağır yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nde meydana geldi. Murat Güneysu’nun kontrolünü yitirdiği 35 ASD 70 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Kadir Uçar'ın kullandığı 59 AIB 287 plakalı otobüse arka sol taraftan hızla çarpıp yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü Murat Güneysu, ağır yaralandı. Güneysu, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaza nedeniyle kapatılan yol, araçların çekilmesinin ardından açıldı.

        Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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