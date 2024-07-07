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        Tekirdağ'da 'Günebakan' operasyonunda 54 tutuklama

        TEKİRDAĞ'da polisin haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik düzenlediği 'Günebakan' operasyonunda gözaltına alınan 112 kişiden 54'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 09:51 Güncelleme: 07.07.2024 - 09:55
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        Tekirdağ'da 'Günebakan' operasyonunda 54 tutuklama
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        TEKİRDAĞ'da polisin haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik düzenlediği 'Günebakan' operasyonunda gözaltına alınan 112 kişiden 54'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde aralarında cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar, yağma ve uyuşturucunun da bulunduğu suçlardan aranan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Çalışmanın ardından 'Günebakan' adı verilen 250 polisin katımıyla düzenlenen operasyonlarda, biri çatı katında olmak üzere 112 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 54'ü çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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