Çorlu'da tren kazasında ölen 25 kişi için anma etkinliği düzenlendi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 6 yıl önce meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 25 kişi için Sarılar Mahallesi'ndeki anıt önünde anma etkinliği düzenlendi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden 8 Temmuz 2018'de İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere 362 yolcu ve 6 personel ile hareket eden tren, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı. Kazanın 6'ıncı yılında hayatını kaybedenler için Sarılar Mahallesi'nde yaptırılan anıtın önünde etkinlik düzenlendi. Kazada yakınlarını kaybeden vatandaşlar, ellerinde kazada ölenlerin fotoğraflarını taşıyıp, anıt ve bölgeden geçen rayların üzerine resimlerinin bulunduğu pankartı bıraktı.

Kazada oğlu Arda Sel ile eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz, anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Demiryollarının liyakatsiz yöneticileri ve onların ihmalleri nedeniyle canlarımızı kaybettik. 6 yıl oldu ama biz her sene sizinle burada buluştuğumuzda bugün her gün öldüğümüzü fark ediyoruz. Bugün bir kez daha ölüyoruz. Acı ilk günkü kadar taze, özlem gittikçe artıyor. Duygularımızın zaten tarifi yok, bunu anlatmak çok zor. Ama şunu biliyoruz ki birlikte verdiğimiz omuz omuza bir mücadelemiz vardı. Bu mücadele halen devam ediyor. Suçlu yağmur deyip üstünü örtmeye çalıştıkları bu katliamı ne yazık ki tüm gerçekleri ile birlikte örtemeyeceklerini anladılar ve bunun bir katliam olduğunu ihmal cinayeti olduğunu biz herkese ispatladık" dedi.