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        Çorlu'da tren kazasında ölen 25 kişi için anma etkinliği düzenlendi

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 6 yıl önce meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 25 kişi için Sarılar Mahallesi'ndeki anıt önünde anma etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 19:09 Güncelleme: 08.07.2024 - 19:15
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        Çorlu'da tren kazasında ölen 25 kişi için anma etkinliği düzenlendi
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 6 yıl önce meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 25 kişi için Sarılar Mahallesi'ndeki anıt önünde anma etkinliği düzenlendi.

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden 8 Temmuz 2018'de İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere 362 yolcu ve 6 personel ile hareket eden tren, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı. Kazanın 6'ıncı yılında hayatını kaybedenler için Sarılar Mahallesi'nde yaptırılan anıtın önünde etkinlik düzenlendi. Kazada yakınlarını kaybeden vatandaşlar, ellerinde kazada ölenlerin fotoğraflarını taşıyıp, anıt ve bölgeden geçen rayların üzerine resimlerinin bulunduğu pankartı bıraktı.

        Kazada oğlu Arda Sel ile eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz, anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Demiryollarının liyakatsiz yöneticileri ve onların ihmalleri nedeniyle canlarımızı kaybettik. 6 yıl oldu ama biz her sene sizinle burada buluştuğumuzda bugün her gün öldüğümüzü fark ediyoruz. Bugün bir kez daha ölüyoruz. Acı ilk günkü kadar taze, özlem gittikçe artıyor. Duygularımızın zaten tarifi yok, bunu anlatmak çok zor. Ama şunu biliyoruz ki birlikte verdiğimiz omuz omuza bir mücadelemiz vardı. Bu mücadele halen devam ediyor. Suçlu yağmur deyip üstünü örtmeye çalıştıkları bu katliamı ne yazık ki tüm gerçekleri ile birlikte örtemeyeceklerini anladılar ve bunun bir katliam olduğunu ihmal cinayeti olduğunu biz herkese ispatladık" dedi.

        Kazada kızı Bihter Bilgin, kardeşleri Emel Duman, Derya Kurtulmuş ve 6 aylık yeğeni Beren Kurtulmuş'u kaybeden Zeliha Bilgin ise acılarının büyük olduğunu, hiç bitmeyeceğini söyledi. Bilgin, "Bu kadar hüzün dolu bir günde acı dolu bir günde bizleri yalnız bırakmadığınız için acımıza hüznümüze ortak olduğunuz için unutmadınız, unutturmadığınız için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu. Daha sonra ölenler için Sarılar Mahallesi Camisi'nde mevlit okutuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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