Tekirdağ'daki anız yangını ormana ilerlemeden söndürüldü; 100 dönüm alan zarar gördü

​Çerkezköy İstasyon Mahallesi’nde akşam saatlerinde hasadı yapılan buğday tarlasından henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla alevler ormana ilerlemeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 dönüm tarım alanı zarar gördü. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde hasadı yapılan buğday tarlasında çıkan anız yangını, ormana ilerlemeden itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında 100 dönüm alan zarar gördü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.