Tekirdağ'da anız yangını ormana ulaşmadan söndürüldü

Saray'ın Büyükyoncalı Mahallesi'nde Mozopa piknik alanı yakınında bulunan biçilmiş buğday tarlasında saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yakındaki ormana doğru ilerlemeye başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasında alevler ormana ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 50 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları yapıldı. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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