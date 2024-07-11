Bahçede su dolu çukura düşen Halil Buğra, 51 gün sonra öldü

Malkara'nın Balabancık Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta arkadaşlarıyla oyun oynayan Halil Buğra Gümüş, komşuları H.B.'nin domates ve biber yetiştirdiği bahçesindeki su dolu çukura düştü. Halil'in düştüğünü gören arkadaşları, çevredekilerden yardım istedi. Çocuk bir süre sonra düştüğü çukurdan çıkarılırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuk, ambulansla önce Malkara Devlet Hastanesi'ne, ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Halil Buğra Gümüş, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Gümüş, önceki gece 51 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Halil Buğra Gümüş, Balabancık Mahallesi'nde toprağa verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.