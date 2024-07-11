Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da anız yangınında 100 dönüm tarım alanı zarar gördü

        TEKİRDAĞ'da biçilmiş buğday tarlasında çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm tarım alanı zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 20:08 Güncelleme: 11.07.2024 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da anız yangınında 100 dönüm tarım alanı zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ'da biçilmiş buğday tarlasında çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm tarım alanı zarar gördü.

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Seymenli Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle biçilmiş buğday tarlasında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmek amacıyla bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 dönüm tarım alanı zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süper Kupa'nın tarihi ve yeri açıklandı!
        Süper Kupa'nın tarihi ve yeri açıklandı!
        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        İyiliğin bedelini canıyla ödedi
        İyiliğin bedelini canıyla ödedi
        Galatasaray'ın Rabiot ısrarı!
        Galatasaray'ın Rabiot ısrarı!
        Evi yaktı, kapıyı kilitleyip kaçtı! Cani evlat annesini katletti
        Evi yaktı, kapıyı kilitleyip kaçtı! Cani evlat annesini katletti
        El Nino bitti La Nina başlıyor: "Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız"
        El Nino bitti La Nina başlıyor: "Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız"
        ABD basınından İsrail ve Hamas ateşkesine dair iddia
        ABD basınından İsrail ve Hamas ateşkesine dair iddia
        Servet Yardımcı adaylıktan çekildi!
        Servet Yardımcı adaylıktan çekildi!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Tekirdağ'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Tekirdağ'da su dolu çukura düşen çocuk hastanedeki iki aylık yaşam mücadele...
        Tekirdağ'da su dolu çukura düşen çocuk hastanedeki iki aylık yaşam mücadele...
        Bahçede su dolu çukura düşen Halil Buğra, 51 gün sonra öldü
        Bahçede su dolu çukura düşen Halil Buğra, 51 gün sonra öldü
        Tekirdağ'da YEDAM Atölye Sergisi açıldı
        Tekirdağ'da YEDAM Atölye Sergisi açıldı
        Tekirdağ'da turistlerin ilgi odağı haline gelen lavanta tarlaları çok sayıd...
        Tekirdağ'da turistlerin ilgi odağı haline gelen lavanta tarlaları çok sayıd...
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa