Tekirdağ'da anız yangınında 100 dönüm tarım alanı zarar gördü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Seymenli Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle biçilmiş buğday tarlasında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmek amacıyla bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 dönüm tarım alanı zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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