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        Otomobil, kıraathane önünde oturanların arasına daldı; 11 kişinin yaralandığı kaza kamerada

         TEKİRDAĞ'dasürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kıraathane önünde oturanların arasına daldığı kazada 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 00:20 Güncelleme: 12.07.2024 - 00:25
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        Otomobil, kıraathane önünde oturanların arasına daldı; 11 kişinin yaralandığı kaza kamerada
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         TEKİRDAĞ'dasürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kıraathane önünde oturanların arasına daldığı kazada 11 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, gece saatlerinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi, Tepe Değirmenleri mevkisinde meydana geldi. H.Y. yönetimindeki 59 ABU 317 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çıkarak, kıraathane önünde oturanların arasına daldı. Otomobilin çarptığı 11 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, kentteki hastanelere götürüldü.

        Otomobil sürücüsü H.Y.'yi gözaltına alan polis, güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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