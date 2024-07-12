Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Havuzlar Mahallesi Yeni Mezarlık yolunda meydana geldi. Mezarlıkta bir definden döndüğü belirtilen Faik Ünlübaş yönetimindeki 16 AVS 242 plakalı motosiklet, İ.T.'nin kullandığı 59 ZT 817 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ünlübaş, ağır yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ünlübaş, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Polis otomobil sürücüsü İ.T.’yi gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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