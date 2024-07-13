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        Çorlu'da iş yerinde patlama; 1 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, poğaça ve simit üretimi yapılan iş yerinde meydana gelen patlamada iş yeri sahibi Aziz Eriz (69), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 10:39 Güncelleme: 13.07.2024 - 10:45
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        Çorlu'da iş yerinde patlama; 1 yaralı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, poğaça ve simit üretimi yapılan iş yerinde meydana gelen patlamada iş yeri sahibi Aziz Eriz (69), yaralandı.

        Çorlu’nun Kemalettin Mahallesi İnci Sokak'ta poğaça ve simit üretimi yapılan iş yerinde saat 23.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, yakındaki binalarda oturanlar, korkuyla evlerinden dışarı çıktı. İş yerinden dumanların çıktığını görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada hafif yaralanan iş yeri sahibi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, sokağı araç ve yaya trafiğine kapatıp önlem aldı. İş yerinde hasara neden olan patlamanın doğal gaz sıkışmasından kaynakladığı ihtimali üzerinde duruluyor.

        Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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