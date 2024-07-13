Çorlu'da iş yerinde patlama; 1 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, poğaça ve simit üretimi yapılan iş yerinde meydana gelen patlamada iş yeri sahibi Aziz Eriz (69), yaralandı.

Çorlu’nun Kemalettin Mahallesi İnci Sokak'ta poğaça ve simit üretimi yapılan iş yerinde saat 23.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, yakındaki binalarda oturanlar, korkuyla evlerinden dışarı çıktı. İş yerinden dumanların çıktığını görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada hafif yaralanan iş yeri sahibi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, sokağı araç ve yaya trafiğine kapatıp önlem aldı. İş yerinde hasara neden olan patlamanın doğal gaz sıkışmasından kaynakladığı ihtimali üzerinde duruluyor.