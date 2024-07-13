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        'Kuraklığa dayanıklı yerli ve milli ayçiçeği tohumu 300 bin dekara ekildi'

        TRAKYA Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya tarlalarında üretilen yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunun kuraklığa dayandığını belirterek, "Gelecek yıllarda da Türkiye'nin 40-50 ilinde yerli ayçiçeğini yaygınlaştırmayı düşünüyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 12:55 Güncelleme: 13.07.2024 - 13:00
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        'Kuraklığa dayanıklı yerli ve milli ayçiçeği tohumu 300 bin dekara ekildi'
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        TRAKYA Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya tarlalarında üretilen yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunun kuraklığa dayandığını belirterek, “Gelecek yıllarda da Türkiye'nin 40-50 ilinde yerli ayçiçeğini yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Şu an Türkiye genelinde 300 bin dekar alanda yaklaşık 120 ton ekilmiş vaziyette” dedi.

        Trakya Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle geliştirilen yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nin ardından ülke genelinde yaygınlaştırılmaya başlandı. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya Tohum Yönetim Kurulu Başkanı Birol Tarar, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yerli ve milli ayçiçeği tohumunun ekildiği ayçiçeği tarlasında üreticilerle birlikte incelemede bulundu. Şahin, Trakya Bölgesi’nde 2017 yılında 38 tohum şirketi ve borsalar ve Namık Kemal Üniversitesi ile birlikte Türkiye’nin ilk yerli ve milli ayçiçeğinin Ar-Ge çalışmalarına başladıklarını söyledi.

        ‘BU SONUÇLARI DİĞER İLLERDE DE GÖRÜYORUZ’

        Çalışmanın ardından 2021 yılında yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunu toprakla buluşturduklarını belirten Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin, “İlk başladığımızda sadece Trakya bölgemizdeki 3 ilimizde yaklaşık 10 bin ile 25 bin dekar arasında alanda ekim yapıldı. Bir sonraki sene performans iyi olduğu için 40 bin dekara çıkardık. Geçen sene malum çok ciddi bir kuraklık vardı. Kuraklığa rağmen performans çok iyi olduğundan dolayı malum birçok şirketin tohumları kuraklıktan etkilenerek çıkışlar iyi olmadı ve verim vermedi. Ama bizim geçen sene bu kuraklığa ve zorluğa rağmen çıkışlarımız, yağ oranlarımız ve verimliliğimiz iyi olduğundan bu sene başta Trakya olmak üzere Marmara'nın tamamında Çanakkale'den tutun Balıkesir, Sakarya, Kocaeli, İstanbul gibi illerimizle beraber ortak Karadeniz'de Samsun, Tokat, Orta Anadolu'da Eskişehir ve Ankara'da, Adana'da ve ikinci ekim olarak da Şanlıurfa ve Diyarbakır'da yaklaşık 20 ilde yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumumuz Türkiye'nin birçok ilinde toprakla ve çiftçilerimizle buluştu. Bu sene özellikle Trakya Bölgesi’nde çiftçilerimizle dolaşıyoruz, onlardan geri dönüşler almaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel ve büyük başaklar ortaya çıkmış. Bu sonuçları diğer illerimizde de aldığımızı görüyoruz. Bu da çıktığımız bu yolda ne kadar başarılı olduğumuzu göstermiş oluyor. Gelecek yıllarda da Türkiye'nin 40-50 ilinde yerli ayçiçeğini yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Şu an Türkiye genelinde 300 bin dekar alanda yaklaşık 120 ton ekilmiş vaziyette” diye konuştu.

        ‘KURAKLIĞA RAĞMEN ÇOK İYİ VERİM ALDIK’

        Trakya Tohum A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Birol Tarar da kuraklığa rağmen yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunda iyi sonuçlar gördüklerini söyledi. Tarar, “Çoğu çiftçi bu üründen aldı. Aldıktan sonra da 'Bu kadar iyi performans beklemiyorduk’ dediler, Çoğu uluslararası firmalardan aldıkları tohumlardan aşağı değil, daha verimli sonuçlar aldıklarını söylüyorlar. Uluslararası pazarda da yer almak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

        Ayçiçeği üreticisi Alperen Uğuzlar da, “Bu sene yerli ürün ektik, gayet memnunuz. Seneye kısmet olursa bütün tarlalarımıza bu çeşitten ekmeye çalışacağız" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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